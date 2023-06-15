В Ярославле возбудили уголовное дело по избиению пассажира трамвая

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту избиения пассажира трамвая, подозреваемый установлен. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

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Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле Место происшестия

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», вечером 10 июня в одном из городских трамваев случилась драка. По словам очевидцев сначала пассажиры ссорились, потом один стал бить другого. Сразу после драки ее инициатор разбил стекло трамвая и покинул вагон.

Как рассказали в ярославской полиции, установить подозреваемого удалось по горячим следам. 32-летний мужчина нигде не работает, в момент драки был пьян.

«Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемый дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов