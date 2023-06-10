В Ярославле пассажиры подрались в трамвае, разбив в вагоне стекло. Фото происшествия появились в социальных сетях, информацию подтвердил директор АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбитое окно трамвая

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле Разбитое окно трамвая

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле

Как отметил глава «ЯрГЭТ», происшествие зарегистрировано в 19:52 вечера 10 июня.

«В салоне разбили стекло, водитель вызвал полицию, драка между молодыми людьми. На вид 25-30 лет. Полиция на месте»,— рассказал Денис Пырлог.

На месте работает и автомобиль скорой помощи. Очевидцы говорят, что один из участников драки мог покинуть салон через разбитое окно.

Это не первое серьезное происшествие в ярославском электротранспорте за последние недели. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 31 мая водитель троллейбуса скончался после разборок с неадекватным пассажиром.

Андрей Иванов