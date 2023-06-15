После видеообращения жителей Путину о разбитой дороге руководство Воткинска пообещало отремонтировать требуемый участок

Глава Воткинска Алексей Заметаев пообещал провести ремонт и проложить асфальт на дороге, по поводу которой жители города записали видеообращения Владимиру Путину в марте 2023 года. Работы пройдут на улице Совхозной в 2024-2025 годах. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщило отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии.

На встрече с представителями ОНФ в Удмуртии и одним из авторов видеообращения Ниной Кривощековой Алексей Заметаев рассказал, что по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры в 2024 году планируют отремонтировать прогнивший магистральный водопровод, а в 2025 году обновят саму дорогу и проложат тротуар. До этого времени будут улучшить содержание дороги — ежемесячно подсыпать асфальтовую крошку и выравнивать грейдером, заверил господин Заметаев.

«Вопрос с контроля не снимаем»,— подчеркнули в ОНФ в Удмуртии.



Напомним, о некачественной дороге по улице Совхозной в Воткинске жители города записали видеообращение Владимиру Путину. Они попросили заменить трубопровод и отремонтировать дорогу. После видеообращения одной из активисток Нине Кривощековой суд назначил штраф по «митинговой» статье. ОНФ в Удмуртии попросило МВД проверить обоснованность данного решения о штрафе, а также напомнило местным властям о необходимости выстраивать диалог с жителями.

Подробнее об этом читайте в материале «Обращение к Путину просят не считать преступлением».