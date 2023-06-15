«Отечественные инвесторы научились дружить с Европой»

Как за последний год поменялась структура инвестиций в Московской области? Какие источники появились? И есть ли новые зарубежные проекты? Об этом корреспондент “Ъ FM” Илья Сизов поговорил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Расскажите, пожалуйста, как за последний год поменялась структура инвестиций в Московской области?

— Структура инвестиций заметно поменялась, потому что минус Европа, минус Америка, это точно. Но радует, что частные европейские компании все-таки имеют своих представителей, и эта инвестактивность есть — она важная и предполагает приход новых технологий в Подмосковье, коммуникации с Индией, Ираном, причем с подтвержденными инвестициями и продуктами, которые для нашей страны очень важны. Китай, конечно, обращает на себя отдельное внимание, чаще это машиностроение, автомобилестроение. Поэтому контактов достаточно.

Мы делаем ежегодный анализ — команда внимательно посчитала процент реализации тех самых соглашений, которые мы подписываем. За последние пять лет их эффективность составила 80%, то есть если мы подписали на этом форуме 36 соглашений на 150 млрд руб., то математика и анализ говорят о том, что минимум 80% из них будут реализованы, и это приятно и важно. Часто задают вопрос: разве нельзя подписать документ в кабинете, что изменится?

А меняется на самом деле очень многое. Если ты делаешь это публично с молодым или опытным инвестором, то публичная поддержка, нормативно-правовой акт, который издается за подписанием соглашения, предполагает большую вовлеченность власти и дает большую уверенность инвестору в реализации той или иной замечательной идеи. Плюс банками такое сотрудничество, такие совместные усилия по реализации проекта всегда приветствуются.

— А если говорить о компаниях, которые пришли на место ушедших американских и европейских, можно ли уже говорить о каких-то результатах?

— Да, конечно, вот наши ребята ездили в Индию, делали роуд-шоу, а также в Турцию. Кстати, я Турцию не упомянул, но у нас с ней тоже есть два проекта. У нас начнется строительство двух заводов по выпуску препаратов от онкологии в сотрудничестве с индийской компанией. Еще одна компания из Индии делает очень важное расширение на своем производстве. Она изготавливает пленку, но есть проблема в краске — может быть, вы даже обратили внимание, что тетрапак не всегда красят. Так вот, все, что касается красок, ингредиентов, добавок, будет производиться у нас в Ступино.

Инвестируют белорусы — в электрооборудование и все, что связано с проводкой. Большой турецкий проект — порошковые краски, очень важное технологичное производство — будет запущен у нас. При этом и отечественные инвесторы молодцы. Они научились дружить с Европой, находить способы работы, в 99% — с частными семейными компаниями. Здесь нет никаких ограничений, и благодаря своей коммуникабельности, устойчивому партнерству они реализуют такие производства. Приятно, что наши коллеги сегодня инвестируют значительные деньги и в свободную экономическую зону, и в индустриальные парки.

Вы знаете, что благодаря промышленной ипотеке, которую поддержал президент, все заиграло другими красками. То есть раньше ты должен был потратить 100-300 млн руб. на производственный цех. Сейчас ты берешь под льготную ставку готовое помещение, тем самым не теряешь время для реализации своего проекта и получаешь льготную позицию по выплатам. Все это важные мероприятия, которые мы — регион — сопровождаем, мы ищем инвесторов, инвесторы ищут нас, и мы друг друга регулярно встречаем. Поэтому вот это партнерство — залог успеха, в этом я уверен.

— А много ли западных компаний остается в Подмосковье?

— У нас было 186 производств, из громких брендов разве что Mercedes-Benz ушел, но на его место претендует несколько китайских производителей, и я уверен, что это будет реализовано. Вы видите экспансию Китая, его прорыв в автомобильной промышленности. Очень хочется, чтобы он продолжился на территории Подмосковья. Было бы неправильно сказать, что у нас стоит очередь из инвесторов, но стабильность — признак мастерства, и мы дорожим инвесторами.

— Как вы сказали, есть еще небольшие семейные бизнесы из Европы?

— Да, это семейные, фамильные, династийные компании Европы, которые имеют для нас большое значение. Они работают в Подмосковье. Понятно, есть разные нюансы, которые нам с вами нет смысла обсуждать, чтобы они продолжили свою работу, а не наоборот.

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