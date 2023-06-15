Зарубежные покупки отводят от порога

Власти не планируют продлевать порог беспошлинного ввоза в €1 тыс. для товаров из-за границы. Его действие истекает 1 октября. Если такое решение примут, то после этой даты лимит вернется к отметке в €200, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных чиновников. Правительство опасается, что текущий лимит может помешать развитию отечественного производства.

Представители Минпромторга и Минэкономразвития сообщили изданию, что будут стараться соблюсти баланс интересов всех игроков, в том числе торговых сетей и потребителей. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Беспошлинный порог в €1 тыс. действует с первого апреля 2022 года. С тех пор он продлевался дважды по инициативе России. Правительство видело в этом антикризисную меру. Она позволяла не допустить дефицита товаров первой необходимости в условиях санкций. Речь идет о единовременном ввозе товаров общей массой не более 31 кг, которые пересылаются по почте, доставляются перевозчиком, а также пересекают границу в багаже любого транспорта, кроме воздушного. По словам источников «Ведомостей», за сохранение беспошлинного лимита этой весной выступал премьер-министр Михаил Мишустин. Минпромторг и Минэкономразвития же предложили в будущем отказаться от продления. Там предположили, что такая мера мешает развитию отечественного производства. Кроме того, ей могут злоупотреблять байеры. Как сообщили изданию в Минпромторге, основная доля посылок физлиц приходится на сегмент до €200. Кроме того, налажен механизм параллельного импорта. Рисков дефицита товаров в ведомстве не видят. И, по мнению одного из собеседников, снижение порога, вероятно, поможет сравнять ценовую конкуренцию между иностранными и российскими компаниями.

Если лимит не продлят, за покупки из-за рубежа стоимостью более €200 и весом более 31 кг придется заплатить 15% от их стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Сейчас россияне нередко делают заказы за рубежом именно на крупные суммы, отметил партнер Cross Insights Борис Овчинников. Однако тех, кто уже приспособился покупать таким образом, вряд ли отпугнет снижение беспошлинного порога, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«За последний год выросла именно доля заказов стоимостью выше €200. Усложнение процесса кроссбордерных покупок привело к тому, что трансграничную торговлю стали совсем редко использовать для каких-то небольших заказов. В первую очередь я говорю про покупки в западных магазинах, а не про AliExpress.

Если покупатели и готовы преодолевать сложности с оплатой, доставкой, то, скорее, для приобретения каких-то дорогих вещей, на которых все равно можно сильно сэкономить или их в России просто нет — люксовая одежда, запчасти, автомобили, электроника, дизайнерские товары для дома».

Может ли это привести к каким-то последствиям для рынка? Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что импортные товары могут подорожать, однако решающую роль в цене будет играть именно курс валют. В целом доля трансграничной торговли сейчас незначительная, и она вряд ли может представлять серьезную опасность для российских продавцов и производителей:

«В текущий момент мы не сталкиваемся с беспрецедентной конкуренцией со стороны трансграничных поставок, потому что российские маркетплейсы дают сопоставимое ценообразование. Кроме того, надо понимать, что сейчас в условиях ослабления рубля трансграничная торговля становится менее привлекательной. Учитывая, что международные площадки используют свой внутренний курс — он более слабый, чем биржевой — говорить о какой-то ценовой привлекательности именно трансграничных площадок можно с определенной осторожностью.

Были моменты, связанные с тем, что за границей не работали банковские карты, но появились возможности, и все желающие оформили себе зарубежные, например, в Казахстане. Сложно говорить о том, что у нас есть какие-то конкретные байеры, которые зарабатывают огромные деньги на перепродаже заграничных товаров, это доступно всем.

Как снижение порога беспошлинного ввоза отразится на ценах? Конечно, оно может привести к изменению стоимости, но в том объеме, о котором идет речь, гораздо большее влияние на цены оказывают курсы валют».

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, доля трансграничных покупок в первом квартале 2023 года едва превысила 3,5%. В то время в начале 2022 года она достигала 13%.

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Елена Иванова