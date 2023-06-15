Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индекс Мосбиржи поднимался выше 2800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов поднимался до 2800,95 пункта (на 1,29%), что является рекордным значением с 5 апреля 2022 года. По состоянию на 15:43 индекс составляет 2799,1 пункта (+1,23%).

Лидеры роста:

1) Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — 164,78 руб./акция (+4,3%);

2) «Магнит» — 4495 руб./акция (+3,38%);

3) «Татнефть» — 504 руб./акция (+3,26%);

4) ГК «Русагро» — 907,6 (+3,18%);

5) ПАО «ЭН+ГРУП» — 474 (+3,04%).

В конце мая индекс Мосбиржи впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2700 пунктов. Аналитики связывают рост с позитивными корпоративными действиями отдельных компаний, которые поддерживают поступающие дивиденды ряда крупных эмитентов.

Подробнее — в материале «Дивиденды возвращаются на биржу».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...