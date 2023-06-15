Индекс Мосбиржи поднимался выше 2800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов поднимался до 2800,95 пункта (на 1,29%), что является рекордным значением с 5 апреля 2022 года. По состоянию на 15:43 индекс составляет 2799,1 пункта (+1,23%).

Лидеры роста:

1) Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — 164,78 руб./акция (+4,3%);

2) «Магнит» — 4495 руб./акция (+3,38%);

3) «Татнефть» — 504 руб./акция (+3,26%);

4) ГК «Русагро» — 907,6 (+3,18%);

5) ПАО «ЭН+ГРУП» — 474 (+3,04%).

В конце мая индекс Мосбиржи впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2700 пунктов. Аналитики связывают рост с позитивными корпоративными действиями отдельных компаний, которые поддерживают поступающие дивиденды ряда крупных эмитентов.

Подробнее — в материале «Дивиденды возвращаются на биржу».

Эрдни Кагалтынов