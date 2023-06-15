В Самаре мэрия изъяла участок с аварийным домом в границах исторического поселения

Земельный участок на ул. Пушкина, д. 234 литеры «И», «И1», в Самаре изъят для муниципальных нужд. Аналогичное решение принято в отношении находящегося на нем аварийного дома с квартирой общей площадью 32,6 кв. м. Постановление градоначальницы Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Речь идет об участке площадью 102 кв. м. Территория находится в границах исторического поселения в Ленинском районе Самары.

В связи с этим заказчик работ проведет оценку изымаемой недвижимости. Он также определит размер убытков, причиняемых собственникам недвижимости этой процедурой. Ранее в Самаре был изъят под стройку метро очередной участок с многоквартирным домом.

Георгий Портнов