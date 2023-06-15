По факту гибели двух девочек в пруду в Петергофе возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Петродворцовому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели двух девочек-подростков в Никольском пруду в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба СК в четверг, 15 июня.

«В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, при участии специалиста в области судебной медицины проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники, очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу»,— говорится в сообщении.

Напомним, трагедия случилась в Петергофе накануне, 14 июня. Две сестры, 12 и 14 лет, из семьи мигрантов, пошли купаться, вероятно, втайне от родителей, и утонули. Еще до приезда экстренных служб прохожие вытащили из воды 12-летнюю девочку. Ее пытались реанимировать, но безуспешно. Позднее из воды извлекли тело второго погибшего ребенка.

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