Сын владельца ЛУКОЙЛа стал акционером нефтесервисной компании в Югре

Сын основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф Алекперов стал контролирующим акционером в компании «ВэллТех», зарегистрированной в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным «Ъ», холдинг «Экто» господина Алекперова получил 51% акций компании.

«ВэллТех» занимается текущим и капитальным ремонтом скважин. По итогам 2022 года компания получила выручку в размере 84 млн руб. Вклад «Экто» в уставный капитал «ВэллТех» составил 51 млн руб.

Юсуфу Алекперову 32 года. В состав его холдинга входят железнодорожный оператор «Вестерн Петролеум Транспортейшн», автодилер «Лукавто» (в паритетном владении с «Холдингом стратегического развития»), производитель энергетиков «План Б».

Вагит Алекперов покинул пост главы ЛУКОЙЛа в апреле 2022 года после введения в отношении него санкций Великобритании.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ открыл недра молодым».

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