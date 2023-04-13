Для привлечения кадров на «ВСМПО-Ависме» повысили зарплаты до 40%

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) до 40% повысила зарплату по ряду рабочих профессий, сообщили в пресс-службе предприятия. Средняя заработная плата в корпорации превысила 66 тыс. руб.

«Конкуренция на рынке рабочих профессий крайне высокая. Компании для привлечения соискателей предлагают разные условия. Так, системообразующие предприятия, имеющие критическое значение для региона могут гарантировать сотрудникам отсрочку от мобилизации. Собственная социальная инфраструктура также становится одним из ключевых способов привлечения и удержания персонала. Комфортное жилье, санаторно-курортное лечение, спортивные и культурные объекты для сотрудников и членов их семей являются серьезной нематериальной прибавкой к зарплатам рабочих»,— пояснили в пресс-службе.

Ъ: ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.

Напомним, во время годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) губернатор Евгений Куйвашев заявил, что потребность в кадрах для свердловской промышленности составляет 15 тыс. человек. «Решение кадровых вопросов — основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз»,— сообщил глава региона.

Дефицит кадров в промышленной отрасли составляет 70%, в сфере предоставления сервисов и услуг — 60%, в строительной отрасли — около 49%, в машиностроении — 35%, в добывающих отраслях — 33%, в пищепроме и обычных рабочих специальностей — около 25%. Также растет спрос на профессии в сфере АПК.

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Анастасия Реутова