«Лаборатория Касперского» будет повышать уровень киберзащищенности на Кубани

Компания «Лаборатория Касперского» увеличит уровень киберзащищенности в Краснодарском крае. Соответствующее соглашение вице-губернатор региона Александр Руппель и гендиректор компании Евгений Касперский заключили на ПМЭФ–2023, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Лаборатория Касперского» в рамках договора будет расширять интеграцию своих продуктов в рамках импортозамещения в инфраструктуру администрации Кубани. Специалисты компании будут готовить кадры в сфере информационной безопасности, работать с подрастающим поколением и взаимодействовать в области обеспечения защиты детей в интернете на базе Kaspersky Safe Kids.

«Сейчас вопросы кибербезопасности актуальны как никогда. Мы работаем в новых реалиях, в условиях непрекращающихся хакерских атак на сайты органов власти и эфиры радиостанций»,— отметил Александр Руппель.

Краснодарский край работает с «Лабораторией Касперского» с 2016 года. В рамках сотрудничества компания обеспечила высокий уровень защищенности информационных систем администрации региона. Клиентами компании также являются крупные предприятия и промышленные объекты.

На ПМЭФ–2023 также заключили соглашение о расширении присутствия в регионе банка «Россия». Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления АО «АБ ''Россия''» Михаил Клишин.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram