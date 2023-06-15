Банк «Россия» расширит присутствие в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления АО «АБ ''Россия''» Михаил Клишин договорились о расширении присутствия организации в регионе. Соответствующее соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Курорты и сельское хозяйство — основа устойчивого развития региона. Мы — житница страны, гарант ее продовольственной безопасности. Наши крупнейшие перерабатывающие предприятия постоянно наращивают мощности, модернизируются, в том числе за счет заемных средств»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, в крае у банка 8,5 тыс. заемщиков. При этом за прошлый год организация заплатила в бюджет 4,5 млрд руб. налогов.

Михаил Клишин отметил, что банк также сотрудничает с Кубанью по программам Росагролизинга. Он подчеркнул, что в банке одни из самых сильных ИТ-специалистов, а процессы работы полностью автоматизированы. Глава Кубани отметил необходимость применения в регионе лучших практик в ИТ-сфере, заявив о готовности перенимать у банка опыт.

Татьяна Ручкина

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