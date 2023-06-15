Бюджет Свердловской области увеличится на 28,2 млрд рублей

Правительство Свердловской области утвердило планы по увеличению бюджета на 2023 год в размере 28,2 млрд руб., сообщили в Telegram-канале правительства региона. Дополнительные средства планируется направить на строительство, реконструкцию и поддержку объектов различной инфраструктуры. В связи с изменениями доходы области в 2023 году увеличатся с 382,6 млрд руб. до 402,2 млрд руб.

«Сегодня в Свердловской области есть необходимые ресурсы, чтобы внести поправки в бюджет текущего года»,— заявил министр финансов региона Александр Старков. По его словам, это позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку и повышение качества жизни свердловчан.

Из этих средств 3 млрд руб. планируется направить на опережающее финансирование строительства объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры; 500 млн руб. — на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы; 900 млн руб. — поддержка различных учреждений здравоохранения; 861,1 млн руб. — на повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок; 10 млрд руб. — на индексацию и повышение заработной платы врачам, учителям, соцработникам и иным категориям работников бюджетной сферы.

Напомним, по итогам 2022 года доходы местных бюджетов региона составили 223,8 млрд. руб., что на 29,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Казна области пополнилась на 372,8 млрд руб., что на 13,7 млрд больше, чем в 2021 году.

Полина Хабарова

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