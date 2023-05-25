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Доходы местных бюджетов Свердловской области за год выросли на 29,5 млрд рублей

По итогам 2022 года доходы местных бюджетов Свердловской области составили 223,8 млрд. руб., что на 29,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Казна области пополнилась на 372,8 млрд руб., что на 13,7 млрд больше, чем в 2021 году.

«В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы и работе по ее легализации: в прошлом году более 2,5 тыс. работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях»,— отметил министр финансов региона Александр Старков.

По данным правительства, расходы областного бюджета в 2022 году составили 375,4 млрд руб., что на 31,7 млрд руб. больше, чем в 2021. Больше всего средств направлено на финансирование социальной сферы — 94,3 млрд руб., образования — 91,1 млрд руб., здравоохранения — 41,1 млрд руб.

Напомним, в марте счетная палата Екатеринбурга выявила в расходах городского бюджета за 2022 год более 500 нарушений на 1,9 млрд руб.

Полина Хабарова

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