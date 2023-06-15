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X5 Group планирует открыть дискаунтеры сети «Чижик» в Кузбассе

Кемеровская область заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (входит в X5 Group). Документ подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Предусмотрена реализация на территории Кузбасса инвестиционных проектов по строительству распределительных центров, а также создание новых форматов хард-дискаунтеров «Чижик»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным сайта X5 Group, в 13 регионах России уже открыто 700 «жестких дискаунтеров» «Чижик». В числе этих регионов нет ни одного сибирского.

В 2023 году сеть планирует открыть более тысячи магазинов. Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Чижик» намерена выйти на рынок Новосибирской области осенью, и открыть до конца года не менее 10 магазинов.

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Валерий Лавский

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