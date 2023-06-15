РУСАЛ запускает стипендиальную программу для талантливых студентов

РУСАЛ в партнерстве с гидрогенерирующей компанией Эн+ запускает программу материальной поддержки для студентов российских вузов и ссузов. По словам директора департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа Марины Деревлевой, стипендиальная программа является частью большого комплекса программ, который реализуется компаниями совместно образовательными учреждениями.



Фото: Леся Дерябина

«Мы совместно готовим думающих, творческих, целеустремленных, желающих расти и развиваться молодых людей. И очень хотим видеть выпускников этих программ на предприятиях в городах, где работают РУСАЛ и Эн+. Будут это предприятия металлургии или энергетики — не принципиально. Мы уверены, что ребята станут высококвалифицированными специалистами и экспертами в своей профессии, будут развивать экономику, лечить нас, учить наших детей — делать жизнь в родных городах лучше и комфортнее. Инвестиции в развитие молодежи — это залог успешного развития компаний, городов, страны»,— подчеркнула Марина Деревлева.

Стипендиальная программа охватывает 10 регионов и 20 городов ответственности компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург. В Свердловской области это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск.

К участию приглашаются студенты-очники 56 профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию на обучение по специальностям четырех направлений: энергетика, металлургия, педагогика и медицина.

Размер стипендии победителей зависит от уровня получаемого образования и курса обучения. Например, стипендия студента вуза второго курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента пятого курса — уже 25 тыс. руб. в месяц.

Помимо стипендий для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛа и Эн+.

Прием заявок от претендентов проходит с 13 июня по 16 июля на корпоративном портале. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 26 августа будет проведена экспертиза полученных заявок. Имена 150 стипендиатов компании будут определены в сентябре.