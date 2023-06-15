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«Камский кабель» выступил на Всероссийской конференции по охране труда и промбезопасности

5–6 июня в Соликамске «Камский кабель» стал участником Всероссийской конференции по охране труда и промбезопасности «ПРО. Риски и безопасность».

Около ста специалистов по охране труда, экспертов государственных и надзорных органов Пермского края, представителей крупных промышленных предприятий России, научных, профсоюзных и общественных организаций стали делегатами конференции.

Начальник службы охраны труда «Камского кабеля» Юлия Гуляева в рамках сессии представила доклад на тему «Профилактические мероприятия, направленные на минимизацию рисков утери трудового потенциала работников и формирование благополучной рабочей среды». На «Камском кабеле» разработана и внедрена программа укрепления здоровья работников, которая включает в себя лечебно-профилактические, медицинские, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, на предприятии регулярно проводятся аналитико-статистические процедуры: анализ уровня, динамики, причин профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости, производственного травматизма, их последствий. Все они главным образом направлены на сохранение и укрепление здоровья сотрудников «Камского кабеля».

Повестка конференции позволила обсудить наиболее эффективные подходы к повышению уровня промышленной безопасности, обеспечить конструктивный диалог по актуальным темам снижения аварийности и травматизма, обменяться профессиональным опытом в вопросах сохранения жизни и здоровья людей.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства промышленности и торговли Пермского края, Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной инспекции труда, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ООО «Камский кабель»

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