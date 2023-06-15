В Якутии обследуют подозрительную пену на реке Лена

В социальных сетях и мессенджерах появилось видео со странной пеной на реке Лена. В министерстве экологии региона подтвердили факт и сообщили, что на местность выехали специалисты.

Видео снято «Кыл Бастах» в окрестностях города Покровск Хангаласского улуса. Автор ролика удивляется странному явлению и предполагает химическое происхождение пены, утверждая, что странных запахов, однако, от пены нет. В минэкологии сообщили, что Хангаласской инспекцией государственного экологического мониторинга проводится выездное обследование с отбором проб воды.

«Вспенивание воды нередко наблюдается при паводковых явлениях, когда в боковых речках и ручьях повышается скорость и интенсивность движения воды, в результате которого на нижних границах порогов и перекатов вода вспенивается, и на образовавшейся пене могут оседать взвешенные вещества и частицы лесного сора»,— сообщили в ведомстве и отметили, что в случае обнаружения загрязнения по итогам лабораторных исследований будут приняты меры реагирования.

Николай Борисов, Якутск