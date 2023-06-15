«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» будут совместно развивать цифровые проекты

«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере реализации проектов цифровой трансформации. Документ в рамках ПМЭФ-2023 подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Ольга Толстунова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком



Помимо разработки и внедрения единых подходов к процессу цифровой трансформации, взаимодействие компаний охватит такие направления, как создание доверенной мобильной среды и цифровых сервисов на базе инфраструктуры pLTE/5G на площадке строительства АЭС.

Кроме того, партнерство предполагает совместное развитие цифровой инфраструктуры и решений в области информационной безопасности, использование облачных сервисов и промышленного интернета, внедрение лучших практик построения сетей связи, а также создание совместных платформенных решений, которые повысят качество сервисов для сотрудников компаний и третьих сторон.

«Для успешного решения задач цифровой трансформации в энергетической отрасли ключевым фактором становится применение импортозамещающих технологий. Партнерство с “Атомстройэкспортом” предполагает совместную разработку, апробацию и внедрение именно таких решений. Так, одной из стратегических задач для нас станет создание мобильных решений на базе доверенной мобильной среды и внедрение инструментов дистанционного доступа. Это позволит нашему партнеру эффективно и безопасно управлять процессами на всех промышленных объектах, включая строящиеся», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

«Для выполнения обязательств по реализации проектов сооружения АЭС в России и за рубежом в рамках межправительственных соглашений важно охватить все ниши рынка отечественных ИТ-решений для обеспечения устойчивой работы в условиях всестороннего импортозамещения. Ключевая задача — создание цифровой площадки по сооружению АЭС. Мы уже имеем позитивный опыт реализации совместных с “Ростелекомом” инициатив апробации цифровых технологий на проекте сооружения Курской АЭС. Это и цифровой контроль персонала, и доверенные беспроводные сети Private LTE, и видеоконтроль строительных операций с использованием умного видеонаблюдения на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Сегодня мы готовы тиражировать успешные практики на другие проекты, в частности, на сооружение АЭС “Эль-Дабаа” в Египте. “Ростелеком” — та компания, которая может качественно дополнить наш уникальный опыт сооружения объектов крупного капитального строительства компетенциями в части информационной безопасности, использования облачных сервисов и промышленного интернета. Подписание соглашения укрепит и расширит сферы нашего сотрудничества, надеюсь, на долгие годы», — сказала Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «Атомстройэкспорт».

ПАО Ростелеком