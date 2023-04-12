«Уралкриомаш» выполнил госзаказ по поставке цистерн для космодрома «Восточный»

АО «Уралкриомаш» (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») завершил работы по поставке оборудования в рамках госконтракта с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ГК «Роскосмос»). Как сообщила пресс-служба УВЗ, заправочные комплексы на космодроме «Восточный» обеспечили железнодорожными-вагонами-цистернами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство второй очереди космодрома Восточный

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Строительство второй очереди космодрома Восточный

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, изделия предназначены для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота. Модель 15-558С-04, разработанная специалистами предприятия для возведения первой очереди космодрома «Восточный», вмещает до 50 тонн криогенного жидкого продукта и сохраняет его без потерь около 100 суток.

Работа по заказу Роскосмоса началась в 2020 году. Как отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, все задачи по выполнению государственного заказа были исполнены в назначенные сроки и с надлежащим качеством. Сейчас идет монтаж оборудования второй очереди с привлечением специалистов уральского завода.

Ранее сообщалось, что «Уралкриомаш» изготовит для НОВАТЭКа криогенные емкости для сжиженного природного газа. Емкости поставят на завод по производству СПГ (сжиженный природный газ), который НОВАТЭК строит в Магнитогорске.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте