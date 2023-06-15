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Коммерсантъ FM
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Nothing анонсировала дату премьеры смартфона Nothing Phone (2)

Компания Nothing, созданная сооснователем OnePlus Карлом Пэем, анонсировала новый смартфон Nothing Phone (2) — премьера устройства состоится 11 июля.

Заявлено, что гаджет получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также обзаведется более емким, чем у предшественника, аккумулятором. Судя по тизеру, устройство сохранит фирменный дизайн с полупрозрачным корпусом и подсветкой Glyph Interface.

Первый смартфон Nothing — Nothing Phone (1) — был представлен в июле 2022 года.

Обозреватель «Ъ FM» Александр Леви рассказывал, какими характеристиками обладает дебютная модель.

Максим Вершинин

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