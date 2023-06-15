Бориса Джонсона уличили в сознательной лжи парламенту

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «неоднократно сознательно вводил в заблуждение парламент» и допускал другие серьезные нарушения. К такому выводу пришли члены комитета по привилегиям британского парламента, который провели расследование в отношении господина Джонсона в связи со скандалом вокруг вечеринок на Даунинг-стрит в период пандемии. Об этом сообщает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

В своем сегодняшнем заявлении комитет по привилегиям подчеркнул, что выявленные нарушения настолько серьезны, что вполне можно было бы рекомендовать отстранение господина Джонсона от исполнения обязанностей члена британского парламента на 90 дней, если бы несколькими днями ранее он сам не сложил с себя депутатские полномочия. По словам членов комитета, «сознательно вводя в заблуждение парламент, господин Джонсон проявил серьезное неуважение» к нему, и это неуважение «тем более серьезно, что оно было допущено премьер-министром, самым высокопоставленным членом правительства».

Борис Джонсон уже прокомментировал заявление комитета, назвав его «цирком» и отметив, что «ошибался, веря в этот комитет и его честные намерения». По словам бывшего премьера, это «ужасный день для членов парламента и для демократии».

Алена Миклашевская