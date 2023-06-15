Глава ЦБ прокомментировала создание конкурента НСПК

ЦБ РФ не против появления конкурента Национальной системе платежных карт (НСПК), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По словам председателя Банка России, нужно развить именно общенациональную платежную инфраструктуру. Приватизация НСПК, по ее мнению, пока преждевременна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо… У нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой картой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей. Есть СБП (система быстрых платежей Банка России — "Ъ"), есть собственные платежные сервисы банков, по куар-кодам, разные схемы, поэтому конкуренция как раз обострилась, но я ничего не имею против, если вдруг участники рынка решат создать дополнительное — именно не альтернативное — именно дополнительно платежное средство в виде карты, но они сами должны понять, насколько это финансово выгодно, вместо того чтобы развивать иные конкурентные сервисы»,— сказала госпожа Набиуллина на полях ПМЭФ.

По ее словам, карты «Мир» нормально работают, тарифы после ухода международных платежных систем не повышались.

Кроме того, она напомнила, что законодательно прописана возможность приватизации НСПК. «На наш взгляд это делать преждевременно, потому что задача НСПК — развивать общенациональные инфраструктурные решения, которыми могут пользоваться все. Если это будет частная монополия, она в этом отношении никак не будет лучше государственной, она будет хуже, потому что сервисы будут развиваться в интересах частных акционеров, пусть даже их будет несколько, но это, скорее всего, вряд ли будет развитие общенациональной инфраструктуры, там возможен конфликт интересов, если хотят собственниками быть финансовые компании, которые пользуются этой инфраструктурой, а другие собственники не будут пользоваться»,— сказала она.

Ранее главы российских банков начали поднимать тему конкурента российской НСПК, заявляя о необходимости создать альтернативу картам «Мир». В конце мая об этом высказался глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк, а накануне ПМЭФ — председатель правления Сбербанка Герман Греф, который в интервью РБК сообщил об идее создать конкурента НСПК.

О множественности платежных систем е в колонке Максима Буйлова.

Ольга Шерункова