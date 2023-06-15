За 14 июня Белгородскую область ВСУ атаковали с применением более 60 единиц различных боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону РФ за 14 июня. По официальным данным, для этого ВСУ использовали более 60 единиц различных боеприпасов. Никто из мирных граждан не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 24 артиллерийских снаряда, а с беспилотников сброшено одно взрывное устройство и пять гранат.

В Валуйском городском округе из «Града» по селу Соболевка выпустили девять снарядом. В результате выявлены различные повреждения в семи частных домовладениях и здании сельхозпредприятия, четырех автомобилей и четырех единиц сельскохозяйственной техники. Также четыре снаряда «Града» выпущены по селу Новопетровка, три – по хутору Жердевка.

В Грайворонском городском округе противник сбросил с беспилотников четыре взрывных устройства рядом с поселком Горьковский.

В Краснояружском районе артиллерией обстреляна окраина села Вязовое, по ней зафиксировано два прилета.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка зафиксирован пуск восьми минометных снарядов. По хутору Марьино семь раз стреляли из миномета, а еще два артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты.

За последние дни, согласно данным белгородского оперштаба, интенсивность обстрелов региона со стороны Украины снизилась.

Владимир Зоркий