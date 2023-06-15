В Воронежской области в кадастр внесены сведения о 23 участках для строительства многоквартирных домов

В Воронежской области на начало июня 2023 года в рамках реализации пилотного проекта «Земля для стройки» в публичную кадастровую карту внесены сведения о 58 земельных участках площадью 182,3 га для индивидуального жилищного строительства, и 23 участка — для строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил региональный департамент имущественных и земельных отношений.

Проект «Земля для стройки», направленный на выявление участков, которые имеют потенциал в сфере жилищного строительства, реализует в регионе управление Росреестра. Сервис публичной кадастровой карты «Земля для стройки» позволяет жителям и компаниям-застройщикам в режиме онлайн находить свободные участки, которые можно приобрести для возведения жилья.

В рамках проекта «Земля для стройки» по состоянию на 1 мая 2023 года управление Росреестра по Воронежской области выявило на территории региона 882 неиспользуемых либо неэффективно используемых участка, потенциал развития которых позволяет рассматривать их для жилищного строительства. Общая площадь выявленных неиспользуемых земель составила 1782 га, из которых 787 участков площадью 1357 га предназначены для индивидуального жилищного строительства, 95 участков площадью 425 га – для строительства многоквартирных домов. По словам руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елены Перегудовой, по итогам 2023 года планируется достижение целевого показателя по выявлению участков в объеме 3070 га.

Работа по выявлению участков для туристической деятельности по проекту «Земля для туризма» начата четыре месяца назад. На сегодня департаментом обеспечено размещение на сервисе сведений об одной территории, расположенной в Лискинском районе в непосредственной близости от объекта туристического интереса - Музея-заповедника «Дивногорье». Ранее сообщалось, что площадь территории составляет 20 га. Также готовится информация о территории, прилегающей к артезианскому источнику «Белая горка» в Богучарском районе, сообщили в ДИЗО.

Владимир Зоркий