Покинувшие дома в приграничье белгородцы могут обращаться за выплатами в Курской области

В правительстве Курской области сообщили, что переехавшие в регион жители Шебекинского городского округа Белгородской области могут обратиться за единовременными выплатами в местные учреждения соцзащиты.

«Белгородцы, прибывшие в наш регион, могут подать заявление на выплату онлайн. Для оформления единоразовой материальной помощи в 10 тыс. руб. они могут обращаться и в органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Курской области по месту своего пребывания, а работники направят документы в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области»,— сообщили в курском облправительстве.

Там напомнили, что из-за постоянных обстрелов ВСУ свои дома были вынуждены покинуть 34 тыс. жителей Шебекина и ближайших сел. Власти Белгородской области ввели единоразовую выплату в 10 тыс. руб. пострадавшим гражданам.

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Сергей Калашников

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