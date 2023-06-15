Жители Самары выступили против строительства высоток на территории дач

В Самаре большинство участников общественных обсуждений выступили против застройки участка в Кировском районе. Жилье предлагалось построить в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевая и Третья на площади 31,2 тыс. кв. м. Заключение по итогам общественных обсуждений разместила городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно документу, отрицательные мнения по вопросу застройки указанной территории высказали 85 человек. Проект поддержали 52 участника общественных обсуждений.

Противники строительства жилья на участке посчитали, что его появление причинит ущерб дачникам. Сторонники возведения высоток отметили, что это улучшит инфраструктуру района и поможет благоустроить территорию, которая в настоящее время представляет собой пустырь.

Ранее на общественных обсуждениях в Самаре поддержали использование набережной под причалы для маломерных судов. Горожане не стали возражать против изменения вида разрешенного использования на участок.

Георгий Портнов