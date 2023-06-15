Аналитики Сбербанка нашли в Орловской области самую дешевую загородную недвижимость в Черноземье

Средняя стоимость 1 кв. м загородной недвижимости в Орловской области в июне 2023 года составила 35,2 тыс. руб., что делает объекты в этом регионе одними из наиболее недорогих в России и самыми дешевыми в Черноземье. Об этом сообщается в исследовании сервиса Сбербанка «Домклик».

По данным аналитиков Сбербанка, Орловская область находится на десятом месте среди регионов РФ с наименьшей средней стоимостью 1 кв. м загородной недвижимости. На первом месте Курганская область (27,2 тыс. руб.). Самая дорогая загородная недвижимость, в среднем, в Санкт-Петербурге (141,4 тыс. руб. за квадрат).

Другие области Черноземья, по оценке банка, не относятся ни к субъектам с наиболее с недорогой загородной недвижимостью, ни, напротив, к регионам с самой дорогостоящей.

Как банки готовят отсрочку кредитов заемщикам из белгородского приграничья — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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