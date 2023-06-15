ММК-Индустриальный парк подтвердил лидирующие позиции в рейтинге лучших инвестиционных площадок страны

По итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло второе место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».



Рейтинг составляется седьмой год подряд и оценивает инвестиционную привлекательность индустриальных парков и особых экономических зон для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени её инвестиционного потенциала.

За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для Российской Федерации показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». «В нашем понимании Индустриальный парк – это эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе. Особенно это важно сейчас, так как это еще и один из инструментов для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

На сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 45 предприятий, 19 из которых занимаются промышленным производством. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 83%.

В 2022 году объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38% и составил более 5 млрд руб. Данный показатель демонстрирует стабильный рост, начиная с открытия индустриального парка в 2016 году. Объем инвестиций в развитие производства составил 667 млн руб. С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 млрд руб. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 руб. со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста. На площадке создано более 1 000 рабочих мест. Занятость ежегодно увеличивается за счет как привлечения новых, так и расширения существующих резидентов. Положительная динамика подтверждает стабильное развитие компаний-резидентов, для которых были созданы комфортные условия, в том числе за счет внедрения в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот.

«Вторая строчка в национальном рейтинге среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста, – высокая оценка системной работы всего коллектива ООО «ММК-Индустриальный парк» и подтверждение правильности выбранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», – отметил директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дрёмов.

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса – 65 гектаров с развитой инженерной инфраструктурой и железнодорожной сетью, а также всеми условиями для быстрого старта практически любого нового производства.

ПАО «ММК»