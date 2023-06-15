«Красное Сормово» построит серию из 34 сухогрузов для ГТЛК

Верфь «Красное Сормово» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве 34 сухогрузов RSD59. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Серия сухогрузов позволит качественно обновить численность российского флота и увеличить объем перевозок морскими и внутренними речными путями, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Также при проектировании данных судов максимально будут использоваться отечественное судовое оборудование и комплектующие», — уточнил господин Мантуров.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что суда RSD59 хорошо себя зарекомендовали, поэтому ГТЛК решила продолжить сотрудничать с нижегородской верфью. «Новый контракт свидетельствует и о том, что мы нашли выход в непростой ситуации, когда западные фирмы прекратили поставки оборудования, и продолжаем строить коммерческий флот России, наращивая темпы», — сказал господин Рахманов.

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих назвал контракт крупнейшим за всю историю сотрудничества компании с ОСК. Контракт подписан в рамках реализации проекта ГТЛК с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению гражданского флота России.

Сухогрузы планируется передать заказчику тремя партиями. Первые 10 судов сдадут до конца 2024 года, еще 12 судов – до конца сентября 2025 года. Оставшиеся 12 сухогрузов «Красное Сормово» передаст ГТЛК до конца января 2027 года.

Ранее строительство трех десятков судов на нижегородских верфях ОСК анонсировал генеральный директор ПАО «Красное Сормово» Михаил Першин.

Владимир Зубарев