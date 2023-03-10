Нижегородские верфи рассчитывают получить заказы на 30 сухогрузов RSD59

В рамках обновленной программы гражданского судостроения до 2027 года нижегородские верфи рассчитывают получить 30 заказов на сухогрузы RSD59, сообщил генеральный директор ПАО «Красное Сормово» Михаил Першин. Его комментарий опубликован на сайте законодательного собрания Нижегородской области.

Михаил Першин добавил, что подписание контрактов на строительство грузовых судов с российскими верфями планируется в ближайшее время. Программа гражданского судостроения предполагает строительство 260 судов. «Наибольший объем заказов планируется по грузовым судам», — отметил Михаил Першин.

В феврале завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду 11-й сухогруз RSD59 для ГТЛК. В предыдущие годы верфь построила уже три десятка таких судов.

ПАО «Завод "Красное Сормово"» было зарегистрировано в мае 1994 года с уставным капиталом 1,59 млн руб. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимуществу, 3,66% – гражданам России. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор Михаил Першин. В 2022 году завод получил убыток 1 млрд руб., выручка составила 8,88 млрд руб.

Владимир Зубарев