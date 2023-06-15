«Орланы» до парка «Оленьи ручьи» вернутся в расписание 17 июня

Рельсовые автобусы «Орлан» с 17 июня вновь начнут выполнять маршрут до парка «Оленьи ручьи», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням до 26 ноября.

Остановки на маршруте Екатеринбург – Михайловский завод запланированы в Дружинино, Бажуково и Аракаево. Отправление из уральской столицы в 08:13, прибытие на остановку Бажуково — в 10:50. Обратное отправление в 17:26, прибытие в Екатеринбург — в 20:11.

Напомним, в начале июня из-за улучшения ситуации с лесными пожарами в Свердловской области частично сняли запрет на посещение природных парков. Теперь группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника территорий разрешено посещать парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской.

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