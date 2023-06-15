Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об особенностях составления коллекции старых банкнот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Есть такая редкая и довольно закрытая область коллекционирования, весьма близкая к нумизматике. Она называется «бонистика». Тут рассматриваются в основном уже вышедшие из употребления денежные знаки, купюры, ценные бумаги, акции, кредитные билеты, облигации — так называемые боны как исторические документы.

Особенно ценными для собирателей являются, к примеру, самые первые банкноты в той или иной серии, с редкими номерами, – где-то популярна счастливая цифра 7, в Китае — 8. А если еще и весь номер состоит только из этих цифр….

Заполучить купюру с опечаткой, браком — особый шик. Ведь такие дензнаки обычно не выходили в обращение. Иногда стоимость может поднять то, что купюрой владел какой-то известный человек. Это, кстати, относится сегменту собирательства под названием «меморабилии».

Но куда больший интерес представляет личность, которая изображена на банкноте. Кстати, среди них много довольно неожиданных персонажей, например, британская феминистка Элизабет Фрай XXVIII века, еще ее называют «Ангел тюрем». Эта единственная женщина, чей портрет помещен на британские банкноты, номинал составляет 5 фунтов. Покоритель Эвереста сэр Эдмунд Хиллари размещен на купюре в 5 новозеландских долларов. Шведский режиссер Ингмар Бергман — на 200 кронах. Мексиканские художники и супруги Фрида Кало и Диего Ривера — 500 песо.

Одна из самых дорогих купюр, проданных с аукциона — это банкнота США в $1 тыс. Она известна как Red Seal — «красная печать» — и была выпущена в 1891 году. На лицевой стороне изображен Джордж Мид, генерал северян времен Гражданской войны. В 2006 году она была продана на аукционе в Техасе за $2,25 млн . А в 2013 году ее приобрели уже за $25 млн. Сегодня известно всего лишь семь экземпляров таких купюр.

Что касается нашей страны, то наибольший интерес привлекают купюры, выпущенные до 1898 года. А появились они в России в 1769 году. Основанный тогда Ассигнационный банк выпустил первые бумажные ассигнации номиналом 25, 50, 75 и 100 руб. Правда, они часто подделывались. О самых интересных и дорогих еще поговорим в ближайшее время.