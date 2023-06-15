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Коммерсантъ FM
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Сотрудник полиции в Хакасии осужден за передачу секретных данных украинскому интернет-магазину

В Хакасии оглашен приговор бывшему руководителю отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел, обвиненному в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283), получении взятки (ч. 3 ст. 290) и приобретении наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК). Суд назначил ему три года и три месяца колонии, а также лишил звания подполковника полиции.

По данным УФСБ по республике, полицейский предоставлял украинскому интернет-магазину, реализующему наркотические вещества, сведения о проводимых МВД мероприятиях по пресечению каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия. Эти сведения составляли гостайну, уточнили в УФСБ. С интернет-магазином он сотрудничал с января 2021 года.

В рамках расследования уголовного дела в доме фигуранта были проведены обыски, в ходе которых изъята крупная партия синтетических наркотиков. Мужчина свою вину в инкриминируемых преступлениях признал и заключил досудебное соглашение, условия которого исполнил, уточнили в УФСБ. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 15 лет лишения свободы.

Оксана Павлова, Новосибирск

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