Директор Кузбасского центра гигиенического обучения пойдет под суд по делу о коррупции

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего директора Кузбасского центра гигиенического обучения, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) начальнику регионального управления Роспотребнадзора. Как сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области, с июня 2022 года по январь текущего года обвиняемый, передавал руководителю областного управления Роспотребнадзора и бывшему начальнику юротдела управления взятки в сумме от 100 до 300 тыс. руб. «за покровительство деятельности его организации». Общая сумма вознаграждений составила 1,3 млн руб.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области и областного управления ФСБ России выявили дачу взяток и передали оперативные материалы в следственные органы. В феврале этого года фигуранты по делу были задержаны, в их домах и по месту работы проведены обыски, изъяты документация и денежные средства. Взяткодатель по ходатайству следователя был заключен под стражу, на его имущество наложен арест на 5,5 млн. руб. В ближайшее время его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем и директором указанного центра с 2020 года является Михаил Пахаруков. Уголовное дело получателей взяток было передано на рассмотрение суда в апреле.

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Игорь Лавренков, Кемерово