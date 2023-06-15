Поставщики цветов меняют маршруты

Импортные цветы могут подорожать минимум на 20%. Все из-за проблем с доставкой из Польши. Там расположен цветочный хаб, куда напрямую завозились растения из крупнейшей в мире нидерландской биржи цветов. С 1 июня Варшава запретила российским фурам осуществлять перецепку грузов. Из-за этого поставщикам приходится искать новые маршруты. Впрочем, из-за этого могут пострадать сами цветы, а вместе с тем и вырасти цены, говорят собеседники “Ъ FM”. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Цветы, а также луковицы и клубни некоторых растений попали в санкционные списки Евросоюза еще в апреле 2022 года. Ограничения затронули, например, розы и азалии. Как отмечал “Ъ”, эту меру в Брюсселе ввели в контексте запрета поставок в Россию предметов роскоши.

Федеральная таможенная служба в 2021-м оценивала объем импорта цветов в $220 млн. Все, что не подпало под ограничения, продолжало поступать в страну через Польшу — там расположен склад, на который цветы везли сразу с нидерландской биржи. Фуры доезжали до польско-белорусской границы, где производилась перецепка, после чего растения отправлялись заказчикам. Но с 1 июня Польша запретила даже перецепку, теперь участники рынка готовятся к серьезному росту цен, говорит владелица крестьянско-фермерского хозяйства «Зеленый дом» Татьяна Моисеенко:

«Запрет Польши сказывается на логистике, доллар и евро растут. Мы закупаем импортные семена, рассаду, например, петунии ампельной. Летом бывает, что рассада не выживает, соответственно, приходится заказывать по новой. Цены вырастут на 100%, а альтернативных способов доставки нет. Только производство в России».

Альтернатив действительно не так и много. Помимо выращивания внутри страны, импортные цветы можно было бы завозить самолетами, но тогда цены вырастут еще сильнее, а сами растения могут и не дожить до конца поездки, говорят собеседники “Ъ FM”. При этом, по их словам, сами европейские поставщики от сотрудничества не отказываются и активно участвуют в формировании новых логистических цепочек. И, как отмечает владелец салона «Цветы и Сухоцветы» Александр Коровкин, альтернативой стала Армения:

«Польский хаб — не единственный, поэтому сейчас достаточно много цветов везут через Армению. Там есть некоторые позиции, которые очень хороши в отличие от того, что завозили через польский хаб: большие розы, кустовые розы и одноголовые розы, которые хороши и по цене, и по внешнему виду. Вопрос лишь, откуда они шли. Кто-то говорил, что это Кения, кто-то называл Эквадор, но, по крайней мере, нас устраивают данные поставки».

Однако изменения логистических цепочек уже привели к тому, что в 2022 году стоимость цветов увеличилась на 20%. С начала 2023 года продавцы не переписывали ценники — в летний период пополнять запасы удается за счет местных производителей. Но уже осенью все изменится, продолжает Александр Коровкин:

«Мы делали закупки и интересовались. Информации пока нет, поэтому пока сохранится нынешний ценовой уровень. Сейчас очень много цветов именно российского производства. Выращиваются они на территории, допустим, Московского региона и Краснодарского края. Что касается импорта, он присутствует, но больше, наверное, влияет на сезон цветов ближе к осеннему и зимнему периоду».

Другой вопрос, будет ли спрос на цветы? По данным Россельхозбанка, в прошлом году сбор свежих срезанных цветов в России вырос на 18% до 400 млн штук. А вот продажи упали более чем на 6%, подсчитывали в компании BusinesStat. И по их прогнозам в этом году ситуация будет только ухудшаться.

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