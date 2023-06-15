В Новороссийске на нефтебазе «Шесхарис» пройдут учения с включением сирен

В Новороссийске на нефтебазе «Шесхарис» с 10 часов 15 июня пройдут учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

«С 10:00 утра на нефтебазе «Шесхарис» будут проводиться учения по тушению резервуара с включением сирен на этой территории»,— отметили в мэрии Новороссийска.

В конце мая в Новороссийске более 700 спасателей участвовали в командно-штабных учениях по ликвидации последствий землетрясений. Их проводили на нескольких площадках.

Татьяна Ручкина

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