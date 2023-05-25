В Новороссийске более 700 спасателей прошли учения по ликвидации последствий землетрясений

В Новороссийске более 700 спасателей приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации последствий землетрясений. Их провели на нескольких площадках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В учениях участвовали заместители министра ГО и ЧС Кубани, главы городов и районов, а также представители кубанской полиции, минздрава, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и муниципальные спасатели. В практической части учений участвовали более 100 спасателей краевой службы «Кубань-СПАС» и Новороссийской службы спасения, а также сотрудники медицины катастроф и краевой противопожарной службы.

По легенде, в Новороссийске из-за землетрясения разрушились здания и сооружения, а также возникли очаги возгорания. Службы ЖКХ одновременно на разных точках города обесточивали подачу электроэнергии, воды и газа, а также восстанавливали обрывы линий электропередач. Спасатели пробивали проемы в завалах зданий для эвакуации пострадавших. На другой площадке они тушили ландшафтные пожары, в том числе в труднодоступной местности и в условиях сильного ветра и жары с помощью снегоболотохода «Феникс». Кроме того, на мероприятии отработали помощь попавшим в ДТП, эвакуацию пострадавших из высотного здания и спасение терпящих бедствие при помощи вертолета Ми-8.

Татьяна Ручкина

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