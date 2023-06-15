В Долгом Буераке выставили на продажу «Гермес»

Загородный комплекс Hermes Estate («Гермес»), который включает в себя конноспортивный клуб, отель, рестораны, банный комплекс и даже храм выставлен на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

По данным продавца, площадь объекта составляет 90 тысяч кв. м. Цена за него — 678 миллионов рублей. Владелец комплекса — ООО «Загородный комплекс «Гермес», которое принадлежит Денису Филиппову, бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области и нынешнему главе Фонда ДОМ.РФ.

В описании объекта отмечается, что он предназначен для тех, кто понимает «новый современный стиль жизни». Комплекс расположен в живописном месте на берегу Волги и имеет развитую инфраструктуру для отдыха и спорта.

Еще в минувшем марте комплекс носил название «Кембридж», однако саратовские депутаты Александр Янклович, Сергей Овсяников и Роман Чуйченко начали компанию против иностранного названия. Парламентарии ссылались на ветеранов и участников СВО, которых якобы оскорбляло наличие в Долгом Буераке заведения с недружественным названием. Уже в апреле владельцы решили переименовать комплекс.

Никита Маркелов