Соглашение о строительстве логистического центра в Ижевске подписали на ПМЭФ

В Ижевске на территории особой экономической зоны построят логистической комплекс площадью 20 тыс. кв. м. Соответствующее соглашение было подписано между правительством региона и компанией «Логсервис 21» в рамках Петербуржского международного экономического форума, сообщил глава региона Александр Бречалов во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, а также сортировку, прием и отправку товаров. Строительство объекта пройдет в четыре этапа. Первые 6 тыс. кв. м. построят в 2024 году.

Планируемый объем инвестиций на первом этапе составит 300 млн руб. Будет создано не менее 20 рабочих мест.