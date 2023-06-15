Летом новосибирские хоккеисты сыграют в Минске и Санкт-Петербурге

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, примет участие в традиционном предсезонном хоккейном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге. Матчи пройдут с 21 по 27 августа, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прошлом году «Сибирь» также выступала в турнире им. Пучкова. Тогда она заняла второе место, пропустив вперед только местный СКА.

Согласно утвержденном плану предсезонной подготовки, игроков «Сибири» также ждет выезд в Белоруссию. Там 6 августа новосибирцы планируют провести товарищеский матч с минским «Динамо».

Как сообщал «Ъ-Сибирь»», после завершения сезона 2022/2023 главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку. Этот пост затем занял Дэвид Немировски.

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Валерий Лавский