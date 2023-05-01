Семь хоккеистов завершили выступление в составе новосибирской «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о расставании с семью игроками. Сроки контрактов с ними истекли 30 апреля.

В числе этих игроков Александр Шаров, Евгений Чесалин, Денис Голубев, Вячеслав Литовченко, Валентин Пьянов, Алексей Соловьев и словацкий легионер Михал Чайковски. Новосибирский клуб пожелал им успехов в новых командах.

На странице «Сибири» в соцсети «ВКонтакте» размещен ролик с прощанием Александра Шарова с новосибирским клубом, в котором он отыграл шесть сезонов. В последнем из них - 2022/2023 – он набрал 50 очков, став вторым бомбардиром команды. «Если честно, я остался бы в Новосибирске до конца карьеры и с удовольствием бы здесь играл, но все-таки я понимаю, что надо двигаться дальше и искать в себе новые вызовы»,– прокомментировал свой уход Александр Шаров.

Как сообщал «Ъ», в этом году «Сибирь» вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. После этого клуб отправил в отставку главного тренера Андрея Мартемьянова и назначил на этот пост Дэвида Немировски.

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Валерий Лавский