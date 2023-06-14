Следователи начали проверку по факту пожара на Новочеркасской ГРЭС

Следственное управление Следственного Комитета России по Ростовской области организовало доследственную проверку по факту травмирования трех рабочих Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием выполняются необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего»,— информирует СУ СКР региона.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС трое рабочих пострадали в результате выброса газовоздушной смеси при проведении технических работ.

Анастасия Назарова