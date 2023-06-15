Роспотребнадзор рекомендует не купаться в Дону и Таганрогском заливе

Начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания регионального управления Роспотребнадзора Сергей Коржов рекомендует жителям региона воздержаться от купания в Дону и Таганрогском заливе нынешним летом. Интервью господина Коржова прошло в эфире программы «Утро» на телеканале «ДОН 24».

«Роспотребнадзор не рекомендует использование водных объектов, в которых микробиологические показатели превышают гигиенический норматив. По последним результатам не соответствует нормам вода в реке Дон и в Таганрогском заливе»,— сказал Сергей Коржов.

Ранее сообщалось, что открытие пляжа на Зеленом острове в Ростове отложено из-за срыва сроков благоустройства.

Анастасия Назарова