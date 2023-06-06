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В Ростове пляж на Зеленом острове не открыт из-за срыва сроков благоустройства

Подрядчик, готовивший пляж на Зеленом острове к купальному сезону, не уложился в сроки. Об этом в своем Telgram-канале написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Срок завершения работ был назначен на период до 1 июня. Однако, исполнитель не смог вовремя завершить благоустройство.

«Контракт с ним расторгнут, будем подавать его в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас идут конкурсные процедуры по заключению нового контракта»,— написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что администрация Ростова планирует в текущем году разработать проект моста на Зеленый остров.

Анастасия Назарова

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