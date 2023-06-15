Почти 40 отмененных из-за пандемии российских международных поездов снова курсируют

Между Россией и некоторыми странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК; «дочка» «Российских железных дорог») Владимир Пястолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Пястолов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Владимир Пястолов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«В настоящий момент в сообщении со странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов с шестью странами: Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК при этом курсируют только в Беларусь и Монголию. Остальные международные поезда формируют соседние государства»,— рассказал «РИА Новости» господин Пястолов в рамках ПМЭФ. Сообщение с Китаем, Северной Кореей и Азербайджаном пока не возобновлено.

После начала пандемии COVID-19 ФПК и ряд стран отменили курирование пассажирских поездов. Также из-за снижения пассажиропотока на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки была изменена периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. По данным РЖД, после введения ограничений на фоне распространения коронавируса в 2020 году пассажиропоток на сети снизился на 80%.

Милена Костерева