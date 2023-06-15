В Челябинске произошел пожар на заводе по производству бульдозеров

Ночью в Челябинске произошел пожар на тракторном заводе «ДСТ-Урал». Загорелась крыша одного из зданий на территории предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Площадь пожара составила 240 кв. м. Горела кровля отдельно стоящего здания. Возгорание ликвидировали 24 сотрудника МЧС с помощью шести единиц техники. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ООО «ДСТ-Урал» расположено на улице Героев Танкограда. Завод специализируется на производстве бульдозеров и спецтехники для добычи полезных ископаемых.

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