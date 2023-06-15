В Ярославской области простятся с двумя участниками СВО

В Ярославской области 15 июня простятся с двумя военными Алексеем Сущевым и Андреем Сбытовым, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свечи

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Свечи

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Алексей Сущев был командиром пулеметного отделения. Гражданская панихида пройдет возле администрации Вареговского сельского поселения, похороны состоятся на кладбище села Шельшедом Большесельского района.

Андрей Сбытов служил в частной военной компании. Его похоронят на Осташинском кладбище в Ярославле. Церемония прощания начнется в полдень 15 июня.

Андрей Иванов