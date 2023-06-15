В Красноярске открылась выставка фотографий, посвященная 160-летию судоходства на Енисее

Торжественное открытие выставки «Пора на Севера», посвященной 160-летию судоходства на реке Енисей, состоялось 11 июня в рамках празднования 395-летия города Красноярска. Участие в нем приняли представители мэрии, руководство и ветераны Енисейского пароходства, курсанты и преподаватели Красноярского института водного транспорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

«Река Енисей – это жемчужина Красноярска, и 160-летие судоходства - знаковое для города событие. За это время многое изменилось, и если бы не было реки Енисей, не было бы судоходства, у нас была бы совсем другая история», – отметил Вадим Войцеховский, первый заместитель главы Красноярска.

В день открытия выставки состоялся праздничный концерт, в котором приняла участие вокальная группа Красноярского института водного транспорта «Бригантина» и «капитанская внучка» Анастасия Койнова, оба деда которой были капитанами.

Ветераны пароходства пообщались с молодежью, поделились воспоминаниями о работе на флоте и ответили на все интересующие вопросы. Также состоялась викторина, посвященная судоходству на реке Енисей, победители которой получили на память сувениры от Енисейского речного пароходства. А курсанты Красноярского института водного транспорта продемонстрировали жителям города, как правильно завязывать морские узлы и подавать сигналы флажками.

«395 лет назад первооснователи Красноярска – казаки во главе с Андреем Дубенским пришли сюда по Енисею. Их путь на лодках – «стругах» был тяжелым и долгим: только от Енисейска добирались 8 недель! Все изменилось, когда 160 лет назад на воду спустили первый пароход. В городе появился крупнейший в Восточной Сибири Красноярский речной порт и один из мощнейших на Енисее Красноярский судоремонтный центр. Сейчас Енисейское речное пароходство ежегодно перевозит миллионы тонн разнообразных грузов – все они необходимы для жизни на севере, для развития предприятий», – подчеркнул Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

Фотопроект, подготовленный при поддержке «Лиги странников», будет работать до октября. В экспозицию вошло 15 фотографий, в том числе известного красноярского фотографа Ильи Наймушина и других профессиональных авторов, снимки из архива Енисейского пароходства. Одновременно объявлен прием работ на следующий этап фотоконкурса – участие в нем могут принять все желающие. Информация об условиях участия также размещена на выставке.

Выставка расположена на Центральной набережной г. Красноярска в районе парка им. Горького (между зданиями по ул. Дубровинского, 45а/1, и Дубровинского, 45а/7). Вход свободный.

АО «ЕРП»