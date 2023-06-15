Экс-депутата новосибирского заксобрания исключат из ЕР после обвинительного приговора

Бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов будет исключен из «Единой России» (ЕР). Об этом сообщили в региональном отделении (РО) партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Основанием для такого решения стал обвинительный приговор по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе его расследования членство господина Морозова в ЕР было приостановлено.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Октябрьский райсуд вынес приговор 13 июня. Экс-депутату было назначено четыре года условно с аналогичным испытательным сроком.

Александр Морозов являлся депутатом заксобрания с 2000 года. В 2021-м после задержания сложил полномочия.

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Валерий Лавский